Brasileira morre por câncer raro associado a prótese de silicone

O Brasil registrou o primeiro caso de um câncer raro associado ao implante de silicone nas mamas. A paciente, uma mulher de 38 anos, morreu após complicações da doença. Trata-se de um carcinoma espinocelular, que se soma a outros 16 casos do tipo relatados em todo o mundo.

O caso ocorreu em 2023, mas só foi divulgado no mês passado com a publicação de um estudo brasileiro na revista Annals of Surgical Oncology. A pesquisa, coordenada pelo mastologista Idam de Oliveira Júnior, sócio titular da SBM (Sociedade Brasileira de Mastologia) e coordenador do Departamento de Mastologia e Reconstrução Mamária do Hospital de Amor, em Barretos, detalha o primeiro registro da doença no Brasil e analisa os outros 16 casos relatados na literatura médica mundial.

Embora o tumor apareça na região da mama, Oliveira Júnior ressalta que não se trata de um câncer de mama. O tumor do silicone se desenvolve nas células da cápsula fibrosa que o corpo forma ao redor do implante, e não nas glândulas mamárias, apresentando comportamento diferente dos cânceres de mama.