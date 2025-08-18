Zema evita embate após filhos de Bolsonaro citarem ratos

O governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência, Romeu Zema (Novo), evitou rebater as críticas dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) feitas a ele e a outros governadores da direita.

No domingo, uma publicação de Carlos Bolsonaro, compartilhada pelo irmão Eduardo, afirmou que os governadores agem como ratos e oportunistas enquanto tentam herdar o espólio político de seu pai, que está inelegível e cumpre prisão domiciliar.

Em entrevista coletiva nesta segunda, Zema disse ter ficado surpreso com a crítica, mas evitou embate com a família Bolsonaro.