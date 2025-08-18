João Fonseca sobe para 44º do mundo

Após a campanha no Masters 1000 de Cincinnati, o tenista João Fonseca subiu para o 44º lugar no ranking da ATP (Associação de Tenistas Profissionais) e renovou o melhor posto da carreira.

Até então, a melhor colocação do carioca de 18 anos havia sido o 47º lugar, no fim de julho.

Com a subida, ele se torna o nono melhor tenista brasileiro no ranking, igualando o posto alcançado por Flávio Saretta, em 2003.