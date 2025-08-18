Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 da USP

A partir das 12h desta segunda-feira (18), estarão abertas as inscrições para o vestibular 2026 da Fuvest, principal porta de entrada para a USP (Universidade de São Paulo). O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site da fundação até as 12h de 7 de outubro.

A taxa é de R$ 211, com valor reduzido de R$ 105,50 para quem obteve desconto. Mesmo os candidatos isentos precisam se inscrever.

Para se registrar, é necessário informar CPF, documento de identidade com foto, endereço de email e enviar uma foto recente. O candidato deve escolher uma carreira e até quatro cursos dentro dela (exceto nas carreiras de música, que permitem apenas um curso).