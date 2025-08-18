Fuvest abre inscrições para vestibular 2026 da USP
| Tempo de leitura: 5 min
A partir das 12h desta segunda-feira (18), estarão abertas as inscrições para o vestibular 2026 da Fuvest, principal porta de entrada para a USP (Universidade de São Paulo). O cadastro deve ser feito exclusivamente pelo site da fundação até as 12h de 7 de outubro.
A taxa é de R$ 211, com valor reduzido de R$ 105,50 para quem obteve desconto. Mesmo os candidatos isentos precisam se inscrever.
Para se registrar, é necessário informar CPF, documento de identidade com foto, endereço de email e enviar uma foto recente. O candidato deve escolher uma carreira e até quatro cursos dentro dela (exceto nas carreiras de música, que permitem apenas um curso).
Também é preciso selecionar a cidade onde fará as provas ?há opções na capital, na Grande São Paulo, no litoral e no interior? e responder a um questionário socioeconômico.
Neste ano, os candidatos que realizarem a primeira fase em municípios ou regiões da capital onde houver mais de uma escola aplicadora poderão indicar a unidade de preferência. O prazo para escolha será de 13 a 17 de outubro, na Área do Candidato. A prioridade será definida pela data de confirmação da inscrição: quem se inscrever antes terá mais chances de conseguir o local desejado. No dia 10 de outubro, cada candidato receberá por email a posição no lote para indicação.
Até o último dia de inscrição, será possível retificar dados, incluindo a carreira, os cursos escolhidos e a ordem de preferência. A única informação que não poderá ser alterada é o número do CPF.
A prova da primeira fase, com 90 questões de múltipla escolha, será aplicada em 23 de novembro. Os aprovados farão a segunda fase nos dias 4 e 5 de janeiro de 2026. Algumas carreiras exigem provas de habilidades específicas em dezembro.
Nos dias de prova, é obrigatório apresentar documento de identidade original (físico ou digital) e caneta esferográfica azul ou preta de corpo transparente. São permitidos como opcionais lápis, borracha, régua transparente, garrafa de água e alimentos leves. É proibido o uso de equipamentos eletrônicos, relógios, bonés e materiais impressos.
A USP vai manter o total de 11,1 mil vagas para seus cursos de graduação no vestibular 2026, distribuídas entre três formas de ingresso:
- Fuvest,
- Enem USP
- e Provão Paulista.
A divisão segue o modelo adotado nos últimos anos, com 50% das vagas reservadas a estudantes de escola pública (EP), das quais 37% são destinadas a candidatos pretos, pardos e indígenas (PPI). As demais vagas são de ampla concorrência.
O vestibular da Fuvest continuará sendo o principal canal de entrada na universidade, com 8.147 vagas ?4.888 de ampla concorrência, 2.053 para escola pública e 1.206 para EP/PPI. Pelo Enem USP, serão 1.500 vagas (684 ampla concorrência, 512 EP e 304 EP/PPI). O Provão Paulista também terá 1.500 vagas exclusivas para escola pública, sendo 580 destinadas a PPI.
No curso de medicina, um dos mais disputados, serão 482 vagas no total, das quais 244 pela Fuvest, somando ampla concorrência, escola pública e PPI.
Como se inscrever
O cadastro deve ser feito até as 12h de 7 de outubro pelo site da Fuvest. É preciso criar uma conta, preencher os dados pessoais, escolher a carreira e os cursos, indicar a cidade de prova e responder ao questionário socioeconômico. O valor da taxa é de R$ 211 (R$ 105,50 para quem teve redução). Mesmo isentos devem se inscrever.
Quem pode se inscrever
Qualquer pessoa que já tenha concluído ou vá concluir o ensino médio em 2025, no Brasil ou no exterior, pode participar. Também há carreiras de treinamento para quem quer apenas conhecer o exame, mas não concorrerá a vaga na USP.
Documentos necessários
- CPF
- documento de identidade com foto (físico ou digital)
- foto recente de rosto com fundo liso
- email ativo
Como escolher o local da prova
Na inscrição, o candidato seleciona a cidade onde fará a 1ª fase. Neste ano, quem prestar a primeira fase em cidades ou regiões da capital com mais de uma escola aplicadora poderá indicar a unidade de preferência entre 13 e 17 de outubro. A prioridade segue a data de confirmação da inscrição.
- 13/10 - Primeiros 20% de candidatos confirmados
- 14/10 - De 21% a 40%
- 15/10 - De 41% a 60%
- 16/10 - De 61% a 80%
- 17/10 - De 81% a 100%
Campi
A USP está presente nas cidades de Bauru, Lorena, Piracicaba, Pirassununga, Ribeirão Preto, São Carlos e São Paulo.
Locais de pova
Região - Cidades
- Metropolitana - Barueri, Guarulhos, Mogi das Cruzes, Osasco, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Paulo, Taboão da Serra
- Litoral e Interior - Araçatuba, Barretos, Bauru, Botucatu, Campinas, Fernandópolis, Franca, Jaú, Jundiaí, Limeira, Lorena, Marília, Piracicaba, Pirassununga, Presidente Prudente, Registro, Ribeirão Preto, Santos, Sorocaba, São Carlos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, Taubaté
Houve mudanças?
Sim. A partir do vestibular 2026, a Fuvest deixará de exigir exclusivamente a redação dissertativo-argumentativa e passará a aceitar diferentes gêneros textuais. O candidato poderá escolher, entre as opções indicadas na proposta, formatos como carta, crônica, discurso, roteiro, entre outros.
As questões também terão abordagem mais interdisciplinar, podendo articular, por exemplo, conceitos de biologia e química. Disciplinas como filosofia, sociologia, artes e educação física ganharão espaço de forma mais explícita.
Além disso, a prova terá um novo projeto gráfico, com mudanças visuais para melhorar a organização e facilitar a concentração do candidato.
Leitura obrigatória
Pela primeira vez, a lista de livros cobrada da seleção será 100% de autoras mulheres. A Folha tem publicado, a cada semana, uma reportagem sobre uma dessas obras (clique nos títulos abaixo), explicando a trajetória da autora e os principais pontos que podem cair na prova.
Nome do livro - Ano - Autora - País
- Opúsculo Humanitário - 1853 - Nísia Floresta - Brasil
- Nebulosas - 1872 - Narcisa Amália - Brasil
- Memórias de Martha - 1888 - Julia Lopes de Almeida - Brasil
- Caminho de Pedras - 1937 - Rachel de Queiroz - Brasil
- O Cristo Cigano - 1961 - Sophia de Mello Breyner Andresen - Portugal
- As Meninas - 1973 - Lygia Fagundes Telles - Brasil
- Balada de Amor ao Vento - 1990 - Paulina Chiziane - Moçambique
- Canção para Ninar Menino Grande - 2018 - Conceição Evaristo - Brasil
- A Visão das Plantas - 2019 - Djaimilia Pereira de Almeida - Portugal/Angola
Calendário
- Inscrições: de 18 de agosto a 7 de outubro de 2025
- Escolha dos locais de prova: de 13 a 17 de outubro (prioridade por ordem de inscrição)
- Primeira fase: 23 de novembro de 2025
- Segunda fase: 14 e 15 de dezembro de 2025
- Primeira chamada: 23 de janeiro de 2026