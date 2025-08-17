Defesa Civil alerta para tempo seco e quente nesta semana

A Defesa Civil emitiu um alerta devido um fenômeno de calor atípico para o inverno, conhecido como veranico, caracterizado por tempo seco e quente, a partir de quarta-feira (20), e pode levar de três a cinco dias, segundo a previsão do tempo.

Diferente de uma onda de calor, o veranico ocorre em pleno inverno, elevando as temperaturas a níveis semelhantes às do verão.

A baixa umidade já começou neste domingo (17) no estado, com exceção do litoral em que ainda registra chuvisco ao longo do dia. As temperaturas variam entre 15ºC e 24º C, com mínima de umidade em 50%. Contudo, o período seco deve se intensificar ao longo da semana.