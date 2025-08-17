Defesa Civil alerta para tempo seco e quente nesta semana
A Defesa Civil emitiu um alerta devido um fenômeno de calor atípico para o inverno, conhecido como veranico, caracterizado por tempo seco e quente, a partir de quarta-feira (20), e pode levar de três a cinco dias, segundo a previsão do tempo.
Diferente de uma onda de calor, o veranico ocorre em pleno inverno, elevando as temperaturas a níveis semelhantes às do verão.
A baixa umidade já começou neste domingo (17) no estado, com exceção do litoral em que ainda registra chuvisco ao longo do dia. As temperaturas variam entre 15ºC e 24º C, com mínima de umidade em 50%. Contudo, o período seco deve se intensificar ao longo da semana.
Na segunda (18), o tempo vai de 15ºC a 25ºC, e a umidade pode descer até 45%.
Na terça, a temperatura mínima pode chegar a 16ºC e a máxima de 26ºC. Já umidade pode atingir 30%.
Para a quarta-feira, quando a Defesa Civil prevê o início do veranico, o dia terá com temperaturas entre 17ºC e 27ºC, com mínima de 20% de umidade. No dia seguinte, a quinta, o tempo pode ser similar, conforme a meteorologia.
Os sintomas mais comuns relacionados à baixa umidade são ressecamento de mucosas que podem ocasionar complicações alérgicas e respiratórias, aumento de doenças respiratórias pré-existentes, como asma, bronquite, rinite e enfisema, sangramento pelo nariz, espirros, tosse, dificuldade para respirar.
Pode ocorrer também o ressecamento da pele, irritação dos olhos, com vermelhidão, ardência, coceira e aumento das conjuntivites alérgicas.
Quando a umidade do ar estiver abaixo de 30%, algumas medidas podem ser adotadas para reduzir os impactos à saúde:
Evitar exercícios físicos ao ar livre Umidificar o ambiente por meio de vaporizadores, toalhas molhadas e/ou recipientes com água Permanecer em locais arejados e protegidos do sol Hidratar-se com frequência Usar soro fisiológico nas narinas Usar solução lubrificante ocular Evitar aglomerações Crianças menores de cinco anos, idosos e gestantes devem ter atenção redobrada às recomendações acima, assim como pessoas com comorbidades
Risco alto de queimadas
A Defesa Civil alertou, ainda, que as condições previstas --tempo seco, baixa umidade e calor acima da média-- aumentam o risco de queimadas. Os incêndios, nesse período, podem se propagar rapidamente, causando prejuízos ambientais, danos à saúde e colocando vidas em risco.
É fundamental evitar o uso do fogo para limpeza de terrenos, queimar lixo ou descartar bitucas de cigarro às margens de rodovias. Em caso de incêndio, deve-se acionar imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).