Tiroteio em clube lotado de Nova York deixa 3 mortos e 8 feridos

Três pessoas morreram e oito ficaram feridas após um tiroteio registrado na madrugada deste domingo, no Brooklyn, em Nova York, O caso foi registrado em um clube lotado, no Taste of the City Lounge, na zona de Crown Heights, pouco antes das

3h30 (hora local), segundo informações da polícia,

Os investigadores acreditam que um ou mais atiradores abriram fogo com múltiplas armas. “Foi um tiroteio terrível que ocorreu na cidade", afirmou a representante dos investigadores em entrevista, acrescentando que os agentes estão examinando pelo

menos 36 cápsulas encontradas no local, bem como uma arma de fogo descoberta numa rua próxima, segundo a Reuters.

Entre os feridos estão oito homens e três mulheres, com idades entre 27 e 61 anos. Todos foram atendidos em hospitais e não correm risco de morte.