Cotia resolve para o São Paulo, mas titular preocupa

Hernán Crespo deu chance a Cotia e viu a categoria de base do São Paulo ser decisiva ao buscar o empate contra o Sport, por 2 a 2, pelo Brasileiro. Mas, num jogo em que apostou nos reservas como forma de prevenção para a Libertadores, o técnico viu um de seus titulares sair de campo com dores e virar preocupação para o decisivo jogo de terça-feira.

O técnico argentino iniciou o jogo na Ilha do Retiro com a maior parte do time formada em casa. Seis dos 11 jogadores que foram titulares em Recife saíram de Cotia: Young, Maik, Patryck, Luan, Pablo Maia e Rodriguinho. Mais que isso: dos 23 atletas relacionados, 13 eram de casa.

A base não começou bem, com Young falhando logo em sua estreia, mas foram os "Made In Cotia" que buscaram o empate. E boa parte do começo da reação tricolor pode ser colocada na conta de Lucas Moura e Henrique, outros dois revelados em casa que brilharam na Ilha do Retiro.