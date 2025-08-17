Governo quer mapear países com dificuldades de hospedagem

O governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT) quer mapear as delegações de países que afirmam ainda ter dificuldades com questões logísticas da COP30 (conferência de mudanças climáticas da ONU), sobretudo de hospedagem, para buscar resolver caso a caso.

O evento ocorre em novembro em Belém, no Pará. Desde que a conferência foi anunciada na capital paraense, o preço dos hotéis explodiu e a organização busca alternativas para dar conta tanto do preço da hospedagem quanto do déficit de leitos para acomodar as cerca de 50 mil pessoas que devem comparecer.

Nas últimas semanas, o governo brasileiro tem sido cobrado por delegações de outros países. Como mostrou a Folha de S.Paulo, dezenas de representantes de países assinaram uma carta pressionando pela mudança da sede de pelo menos parte do evento da capital paraense para outra cidade ?a organização da cúpula tem reafirmado que não há chances de alterações.