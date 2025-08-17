Corinthians vê força de Itaquera ruir, mas Dorival é otimista

"A posição não reflete o que merecíamos no Brasileirão". Assim Dorival Júnior analisou a campanha do Corinthians, 13º colocado na competição, com 22 pontos, seis acima da zona de rebaixamento, após a derrota por 2 a 1 contra o Bahia.

Um problema na atual edição do Brasileiro tem sido o desempenho na Neo Química Arena. Em outros momentos praticamente uma certeza de pontos, a casa corintiana tem visto muitos tropeços na competição: em 10 jogos, foram apenas quatro vitórias, além de três empates e três derrotas. A última vitória foi em maio, contra o Santos.

O Corinthians controla com posse de bola a maioria dos jogos, mas não faz disso um diferencial. A equipe é a segunda melhor neste quesito no Brasileirão, com média de 58,3%. O Flamengo lidera a estatística com média de 61,7%.