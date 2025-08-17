Cinta facial de Kim Kardashian não tem efeito a longo prazo

Até o ator Anthony Hopkins, que encarnou o psicopata Hannibal Lecter em "O Silêncio dos Inocentes", surfou no furor causado pelo novo lançamento da marca de cintas de Kim Kardashian. A bandagem de tecido da grife milionária, uma espécie de modelador facial, lembra a máscara do serial killer.

Segundo a marca Skims, o "Seamless Sculpt Face Wrap" deve ser usado para dormir e tem efeito de lifting na pele do queixo, da mandíbula e das maçãs do rosto. Mas, segundo especialistas consultados pela reportagem, o uso desse tipo de compressor fora do contexto pós-operatório, com fins de rejuvenescimento, não tem respaldo científico.

Preso no topo da cabeça, o tecido compressor envolve a face e parte do pescoço, deixando um espaço vazado para as orelhas e para o rosto. Em tons de bege, lembra ataduras pós-cirúrgicas usadas em procedimentos como lifting facial e bichectomia.