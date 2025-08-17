Barretos vive boom com pacotes de R$ 55 mil e hotel cria praia
| Tempo de leitura: 5 min
Impulsionada pela realização de sua 70ª edição e o surgimento de inovações como uma "praia" dentro do Parque do Peão e mais de 130 shows, a Festa do Peão de Barretos, que começará na quinta-feira (21), viu uma valorização recorde nos preços de pacotes em hotéis e procura por imóveis de temporada.
Surgida em agosto de 1956 como uma espécie de gincana, a festa foi ganhando corpo, passou a atrair visitantes da região nos anos 1960 e teve três fortes impulsos nas décadas seguintes, com o início das montarias em touros, a criação do Parque do Peão -projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012)? e a internacionalização de seu rodeio.
Para a edição deste ano, que prosseguirá até o dia 31, a associação Os Independentes, que organiza o evento em Barretos (a 423 km de São Paulo), projeta receber 900 mil visitantes, que vão ficar acampados dentro do próprio parque, hospedados na rede hoteleira da cidade e até mesmo em hotéis de Olímpia, São José do Rio Preto, Bebedouro e Ribeirão Preto.
Um grupo mais seleto terá à disposição uma "praia" dentro do parque, inaugurada no último mês pelo Barretos Park Hotel, único hotel existente no local, que comercializou pacotes por R$ 55 mil para os 11 dias do evento e já negocia reservas para 2026.
"De quinta a segunda, nos dois finais de semana, estamos esgotados, com uma ou outra vaga para os outros dias e já estou vendendo para 2026. De 20% a 30% [dos pacotes para o ano seguinte] eu vendo na festa", disse Adriano Santos, gerente geral do hotel e ex-secretário do Turismo de Barretos.
Um pacote para seis pessoas num apartamento com dois quartos, dois banheiros, sala e cozinha, foi negociado por R$ 25 mil para quatro diárias na primeira semana, e R$ 29 mil, para os últimos quatro dias, quando acontece o Barretos International Rodeo, principal atração da festa.
Com 251 apartamentos, o hotel investiu R$ 2 milhões para inaugurar em julho a "praia", com 5.000 metros quadrados de areia branca, 210 metros de orla e que recebeu quiosques, bangalôs VIPs e brinquedos aquáticos. Outros R$ 12 milhões serão investidos até o ano que vem para a perfuração de um poço de águas termais e a construção de sete piscinas temáticas, que transformarão o hotel num resort.
Os preços praticados na cidade se explicam pela baixa oferta e a alta demanda do período. Barretos tem menos de 4.000 leitos em hotéis, distribuídos em 25 hotéis e 15 pousadas, insuficiente para a demanda da festa.
Em sites de reservas de hotéis, ainda era possível encontrar vagas no início da semana em cinco hotéis, mas com preços muito acima da média de outros meses do ano.
Num deles, pertencente a uma rede, o quarto para um casal era oferecido a R$ 2.717 a diária, caso os turistas reservassem de quinta a domingo (24). Se a reserva for feita para exatamente daqui a um mês, o valor cai para R$ 239.
A opção mais barata encontrada pela Folha foi a de um quarto de 12 metros quadrados, com duas camas de solteiro, por R$ 1.420 a diária.
Com isso, e de olho em incrementar a renda anual, moradores de Barretos têm saído de suas casas para alugar para turistas e até mesmo locado quartos disponíveis.
A bancária Camila Tostes, 38, ficará durante a festa na casa de sua irmã, depois de colocar seu apartamento de dois quartos para alugar por 11 dias. Ela pediu R$ 12 mil pelo período, e o imóvel foi locado por um grupo de Belo Horizonte, que chegará a Barretos na quinta-feira.
"Pensei em pedir R$ 15 mil e acredito que conseguiria, mas achei melhor garantir que alugaria mais rapidamente com um preço mais baixo. Não custa fazer esse esforço para ter uma renda extra", disse.
Sem conseguir atender todos, a alta procura atinge principalmente Olímpia, município que, a exemplo de Barretos, é estância turística. Na cidade conhecida por seus dois parques aquáticos com águas termais ? Thermas dos Laranjais e Hot Beach?, os resorts que integram o grupo Hot Beach registram procura acima da média do período, que é de baixa temporada na cidade.
Para os finais de semana da Festa de Peão, os resorts do grupo estão com 70% de ocupação, procura que deve crescer até o início da festa. A estimativa é que 60% sejam de grupos que vão se hospedar na cidade para à noite irem para Barretos. O Hot Beach possui quatro resorts em Olímpia, com 1.292 apartamentos, um parque aquático e um parque seco.
Em três resorts consultados pela reportagem, o preço da diária para esta semana varia de R$ 750 a R$ 1.300, e a demanda gerada por Barretos fará com que hotéis em Olímpia emendem dois meses de forte demanda. O Hot Beach, em julho, teve o melhor mês desde sua inauguração, na década passada, com receita de R$ 25 milhões só em hotelaria.
Shows exclusivos
Outros 20 mil turistas devem se hospedar no camping dentro do Parque do Peão, sendo 7.000 no primeiro final de semana e 13 mil, no segundo. Nele não há a sofisticação do hotel existente no recinto, mas ficar no local permitirá assistir shows exclusivos ?quem não está acampado não pode frequentar o local.
Serão 42 shows, incluindo Lourenço & Lourival, Clayton & Romário, João Pedro & Cristiano, Emilio & Eduardo, Jiraya Uai e Panda.
"Fizemos melhorias para o turista, com ampliação de rede elétrica, toda iluminação de LED e a criação de espaço na área de camping, uma área de lazer do camping bem legal, bons shows, porque aqui é um volume de pessoas muito grande. Nós procuramos aperfeiçoar o espetáculo", afirmou Jeronimo Luiz Muzetti, presidente de Os Independentes.
A programação total conta com mais de 130 shows distribuídos por cinco palcos, as finais de dois circuitos de montarias em touros ?PBR Brazil e LNR (Liga Nacional de Rodeio)? e o 32º Barretos International Rodeo, com peões brasileiros e estrangeiros. A premiação total das nove modalidades em disputa é de R$ 1,5 milhão.