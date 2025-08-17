Barretos vive boom com pacotes de R$ 55 mil e hotel cria praia

Impulsionada pela realização de sua 70ª edição e o surgimento de inovações como uma "praia" dentro do Parque do Peão e mais de 130 shows, a Festa do Peão de Barretos, que começará na quinta-feira (21), viu uma valorização recorde nos preços de pacotes em hotéis e procura por imóveis de temporada.

Surgida em agosto de 1956 como uma espécie de gincana, a festa foi ganhando corpo, passou a atrair visitantes da região nos anos 1960 e teve três fortes impulsos nas décadas seguintes, com o início das montarias em touros, a criação do Parque do Peão -projetado por Oscar Niemeyer (1907-2012)? e a internacionalização de seu rodeio.

Para a edição deste ano, que prosseguirá até o dia 31, a associação Os Independentes, que organiza o evento em Barretos (a 423 km de São Paulo), projeta receber 900 mil visitantes, que vão ficar acampados dentro do próprio parque, hospedados na rede hoteleira da cidade e até mesmo em hotéis de Olímpia, São José do Rio Preto, Bebedouro e Ribeirão Preto.