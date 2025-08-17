Venda de maniçoba e açaí in natura está proibida no evento

A entidade responsável por gerir a montagem da COP30, conferência climática das Nações Unidas que será realizada em novembro em Belém, vetou a venda de algumas comidas típicas locais nos restaurantes do evento.

Entre as proibições, está a comercialização de açaí e tucupi na versão in natura, ou seja, sem passar por algum tipo de preparação ou pasteurização, além da maniçoba.

Esses alimentos característicos do Pará fazem parte de uma lista com outros ingredientes considerados de alto risco de contaminação especificados em edital de licitação para operação de restaurantes e quiosques feito pela OIE (Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura).