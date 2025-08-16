Eleição para presidência do Corinthians no dia 25 de agosto

O Conselho Deliberativo do Corinthians anunciou neste sábado (16) que realizará a eleição para presidente do clube na segunda-feira, 25 de agosto. O pleito elegerá um dirigente para um mandato-tampão, até dezembro de 2026.

Em comunicado, o presidente do Conselho, Romeu Tuma Jr. informa que poderão candidatar-se os associados do clube que sejam conselheiros vitalícios ou que tenham sido eleitos conselheiros pela Assembleia Geral pelo menos duas vezes, e que estejam em dia com todos os direitos estatutários.

O Corinthians é atualmente presidido interinamente por Osmar Stabile, desde que Augusto Melo foi afastado do cargo pelo conselho, em maio. No sábado (9), a Assembleia Geral de sócios votou pelo impeachment de Melo, réu na Justiça de São Paulo sob suspeita de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto na negociação de um contrato de patrocínio. Melo nega as acusações.