Eleição para presidência do Corinthians no dia 25 de agosto
| Tempo de leitura: 1 min
O Conselho Deliberativo do Corinthians anunciou neste sábado (16) que realizará a eleição para presidente do clube na segunda-feira, 25 de agosto. O pleito elegerá um dirigente para um mandato-tampão, até dezembro de 2026.
Em comunicado, o presidente do Conselho, Romeu Tuma Jr. informa que poderão candidatar-se os associados do clube que sejam conselheiros vitalícios ou que tenham sido eleitos conselheiros pela Assembleia Geral pelo menos duas vezes, e que estejam em dia com todos os direitos estatutários.
O Corinthians é atualmente presidido interinamente por Osmar Stabile, desde que Augusto Melo foi afastado do cargo pelo conselho, em maio. No sábado (9), a Assembleia Geral de sócios votou pelo impeachment de Melo, réu na Justiça de São Paulo sob suspeita de associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto na negociação de um contrato de patrocínio. Melo nega as acusações.
O conselheiro eleito comandará o clube até o fim de 2026, quando se encerraria o mandato de Melo.
A eleição também servirá para escolher um novo vice-presidente do Conselho Deliberativo, no lugar de Roberson de Medeiros, que renunciou ao cargo para tratar de assuntos pessoais, de acordo com o comunicado.
Além de Stabile, que assumiu a presidência interina por ter sido vice na chapa de Melo, Antônio Roque Citadini é outro potencial candidato à vaga. Diante das incertezas sobre a data da votação até aqui, ainda havia bastante indefinição em torno das candidaturas.