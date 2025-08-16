Tarcísio intensifica agenda política após prisão de Bolsonaro

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) intensificou as críticas ao governo Lula (PT) e ampliou os encontros com empresários dos setores agrícola e financeiro nas duas semanas seguintes à decretação da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Embora afirme que trabalha por sua reeleição em São Paulo, Tarcísio é considerado o principal nome do bolsonarismo para disputar a Presidência em 2026.

Bolsonaro foi preso no dia 4 de agosto, por decisão do ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), que entendeu que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares no inquérito que apura possível prática de coação e obstrução a investigações por seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que está nos Estados Unidos.