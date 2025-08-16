Zema usa nó na direita e se lança pré-candidato à Presidência

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lançará sua pré-candidatura à Presidência da República, neste sábado (16), aproveitando a indefinição na direita sobre as candidaturas para 2026 e apostando na imagem de outsider, mesmo estando em seu segundo mandato eletivo.

O lançamento será durante a convenção nacional do Novo em um hotel da zona sul de São Paulo e reunirá deputados federais e estaduais e prefeitos da sigla. Os organizadores do evento avaliam que o governador mineiro é o único nome de direita que depende apenas de si mesmo para se cacifar como presidenciável.

"Nós temos as condições de lançar a pré-candidatura agora por sermos de um partido coeso e alinhado, com um propósito claro para o país e cujo principal desafio é tornar Zema conhecido pelo resto do Brasil", disse à Folha o presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro.