Cúpula entre Trump e Putin acaba sem trégua na Ucrânia

A esperada cúpula entre Donald Trump e Vladimir Putin nesta sexta-feira (15) gerou o que ambos os presidentes chamaram de concordâncias acerca da Guerra da Ucrânia, mas a palavra cessar-fogo não surgiu nos comunicados feitos por ambos após 2 horas e 40 de conversas.

"Não há um acordo até haver um acordo. Grande progresso hoje, mas não chegamos lá ainda", disse Trump ante repórteres a quem a palavra não foi passada, após terem interpelado Putin de forma incisiva na hora da foto de abertura do evento.

"Eu vou fazer algumas ligações. Vou ligar para os aliados da Otan, para [o presidente ucraniano Volodimir] Zelenski, para ver se ele concorda", completou, cobrindo Putin de elogios por sua relação "fantástica" ao longo de anos difíceis. "Nós concordamos em vários pontos, faltam alguns", disse, com o palco com as palavras "Buscando a Paz" ao fundo.