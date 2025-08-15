Justiça libera dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop

A Justiça de São Paulo autorizou nesta sexta-feira (15) a soltura do dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e do executivo da Fast Shop Otavio Gomes após pedido do MP-SP.

A Justiça prorrogou a prisão do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele era o responsável por "dar o caminho das pedras" para o suposto esquema de corrupção envolvendo as varejistas.