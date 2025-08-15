Cotidiano
Justiça libera dono da Ultrafarma e executivo da Fast Shop
Por Pedro Vilas Boas | Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
A Justiça de São Paulo autorizou nesta sexta-feira (15) a soltura do dono da Ultrafarma, Sidney Oliveira, e do executivo da Fast Shop Otavio Gomes após pedido do MP-SP.
Leia mais: Dono da Ultrafarma é preso em ação contra esquema de corrupção
A Justiça prorrogou a prisão do auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto. Segundo o Ministério Público de São Paulo, ele era o responsável por "dar o caminho das pedras" para o suposto esquema de corrupção envolvendo as varejistas.
Marcelo de Almeida Gouveia, outro auditor fiscal citado na investigação, também permanecerá preso. Tatiane de Conceição Lopes, que teria ajudado a lavar o dinheiro, também foi liberada.