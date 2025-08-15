Visita de deputado a Bolsonaro gera mal-estar com Michelle

A ida do deputado federal Zucco (PL-RS) na quinta-feira (14) à casa de Jair Bolsonaro (PL), onde o ex-presidente cumpre prisão domiciliar, gerou mal-estar com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e um pedido de desculpas da parte do líder da oposição na Câmara.

Antes da visita, previamente autorizada pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, Zucco fez um vídeo em que anunciou estar levando carnes para fazer um churrasco para o ex-presidente.

À noite, Michelle publicou nas redes uma mensagem negando que tivesse havido um churrasco, dizendo que o episódio não contou com a sua anuência. "Solicito a colaboração dos próximos visitantes autorizados para que compreendam e respeitem a sensibilidade do momento, abstendo-se de atitudes que possam deturpar a finalidade da visita ou prejudicar a imagem do presidente Bolsonaro", disse.