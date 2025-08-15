Menino de 7 anos é baleado durante aula de educação física no Rio

Um criança de 7 anos foi baleado dentro de uma escola municipal, em Rio das Pedras, na zona oeste do Rio de Janeiro, na manhã desta quinta-feira. Com ferimentos nas nádegas e virilha, ela recebeu alta após ser socorrida.

De acordo com o boletim de ocorrência, a criança estava na aula de educação física quando foi ferida. Um projétil de fuzil foi encontrado no local e encaminhado para perícia.

A Polícia Militar afirmou que não realizava operação no local. Rio das Pedras é uma região controlada pela milícia, mas em conflito com o Comando Vermelho.