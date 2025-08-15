Jovem é encontrada morta com desodorante na mão na Paraíba
A Polícia Civil da Paraíba investiga a morte de uma adolescente encontrada em seu quarto com um frasco de desodorante em uma das mãos, em Cruz do Espírito Santo, na região metropolitana de João Pessoa.
A vítima foi identificada como Iasmin Ferreira de Albuquerque, 16. Ela foi socorrida e não resistiu. O enterro aconteceu nesta quinta-feira (14).
A polícia diz que a principal linha de apuração é a possibilidade de que ela tenha inalado o produto durante um desafio divulgado em redes sociais. Em outra mão, a adolescente tinha um celular, que foi apreendido para perícia.
A delegada responsável pelo caso, Cristiane Medeiros, afirmou que as investigações ainda estão em andamento e que a causa da morte será confirmada após a conclusão de exames. Segundo ela, não está descartada a hipótese de suicídio, mas também há indícios de participação de outras pessoas no episódio.
"Existem fortes indícios que também outras pessoas estejam envolvidas nesse tipo de conduta, que sabemos que está acontecendo bastante na internet ?essas disputas entre jovens, os desafios que existem entre eles. Também sabemos que já levaram outros jovens à morte com essa inalação de aerosol", explicou.
O celular da adolescente será periciado para análise de mensagens, imagens e histórico de pesquisas. A investigação também pretende identificar se a vítima procurou informações relacionadas a suicídio ou se foi influenciada por conteúdos de redes sociais.
"Ela não tinha nenhum tipo de comportamento que indicasse aos familiares que ela pudesse estar envolvida com isso. Por isso a comoção foi muito grande na cidade e na família", disse a delegada.
As investigações também apuram as circunstâncias que antecederam a morte, incluindo um término de relacionamento recente. Também não estão descartadas as hipóteses de homicídio doloso ou culposo, a depender do que for encontrado nas perícias.