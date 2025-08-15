Jovem é encontrada morta com desodorante na mão na Paraíba

A Polícia Civil da Paraíba investiga a morte de uma adolescente encontrada em seu quarto com um frasco de desodorante em uma das mãos, em Cruz do Espírito Santo, na região metropolitana de João Pessoa.

A vítima foi identificada como Iasmin Ferreira de Albuquerque, 16. Ela foi socorrida e não resistiu. O enterro aconteceu nesta quinta-feira (14).

A polícia diz que a principal linha de apuração é a possibilidade de que ela tenha inalado o produto durante um desafio divulgado em redes sociais. Em outra mão, a adolescente tinha um celular, que foi apreendido para perícia.