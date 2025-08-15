Família de Padilha, ministro de Lula, tem visto aos EUA cancelado

Familiares do ministro Alexandre Padilha (Saúde) tiveram o visto aos Estados Unidos cancelado, segundo informou o próprio consulado do país em São Paulo aos parentes. A medida foi tomada dois dias depois de o Departamento de Estado do governo Donald Trump cancelar o visto de funcionários que implementaram o Mais Médicos.

Como a Folha de S.Paulo mostrou, Padilha havia sido incluído na lista. O ministro, porém, está com o visto vencido, por isso a medida não o atingiu.

A mulher a filha de Padilha receberam comunicados dizendo que "surgiram informações de que o senhor pode estar inelegível para o visto". A informação foi antecipada pelo G1 e confirmada pela Folha de S.Paulo.