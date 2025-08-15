Família de Padilha, ministro de Lula, tem visto aos EUA cancelado
Familiares do ministro Alexandre Padilha (Saúde) tiveram o visto aos Estados Unidos cancelado, segundo informou o próprio consulado do país em São Paulo aos parentes. A medida foi tomada dois dias depois de o Departamento de Estado do governo Donald Trump cancelar o visto de funcionários que implementaram o Mais Médicos.
Como a Folha de S.Paulo mostrou, Padilha havia sido incluído na lista. O ministro, porém, está com o visto vencido, por isso a medida não o atingiu.
A mulher a filha de Padilha receberam comunicados dizendo que "surgiram informações de que o senhor pode estar inelegível para o visto". A informação foi antecipada pelo G1 e confirmada pela Folha de S.Paulo.
Um dos comunicados, obtido pela reportagem, diz que a revogação tem efeito imediato e explica as condições de aplicação da medida.
"Caso esteja atualmente fora dos Estados Unidos, a revogação do visto tem efeito imediato e o (a) senhor (a) não poderá viajar com o seu visto americano atual. Se estiver fisicamente presente nos Estados Unidos, a revogação do visto entrará em vigor imediatamente após a sua partida. Caso tenha intenção de viajar para os Estados Unidos, o (a) senhor (a) deverá solicitar um novo visto", diz o texto.
Na quarta (13), o Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou que revogaria vistos de autoridades brasileiras e ex-funcionários da Opas (Organização Pan Americana de Saúde) que tivessem atuado na contratação de médicos cubanos no Mais Médicos.
A gestão Trump afirmou que havia revogado os vistos de Mozart Júlio Tabosa Sales e Alberto Kleiman. O Departamento de Estado justificou a medida porque ambos "trabalharam no Ministério da Saúde do Brasil durante o programa Mais Médicos e desempenharam um papel no planejamento e na implementação do programa".
Mozart é atualmente secretário de Atenção Especializada à Saúde e muito próximo do ministro Alexandre Padilha (Saúde). Já Kleiman é coordenador-geral para COP30 da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica (OTCA), organização intergovernamental da qual fazem parte os governos de países que têm floresta amazônica em seus territórios.
O Mais Médicos foi implementado em 2013, durante o governo Dilma Rousseff. À época, Padilha também era ministro da Saúde e os afetados nesta quarta pela decisão dos EUA trabalhavam com ele.
Antes da revogação dos vistos de pessoas ligadas à área da saúde, o governo dos Estados Unidos anunciou, no dia 18 de julho, a revogação de vistos a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal), dentre eles Alexandre de Moraes.
A punição ocorreu após o deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) ter feito um périplo por Washington em busca de punições ao ministro do Supremo nos últimos meses.
O anúncio do dia 18 de julho foi feito pelo secretário de Estado, Marco Rubio, em rede social. "Ordenei a revogação de visto para Moraes e seus aliados na corte, assim como para familiares diretos, imediatamente", disse na ocasião.
Rubio associou a medida ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no STF. A corte avalia se o político liderou uma tentativa de golpe de Estado em 2022 para impedir a posse do presidente Lula (PT).
Na postagem, o secretário disse que o Supremo faz uma "caça às bruxas política" contra Bolsonaro e viola direitos fundamentais não só dos brasileiros, mas também de americanos.
Também afirmou que o presidente Trump já tinha deixado claro que iria agir contra estrangeiros responsáveis por "censura".