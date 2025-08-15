Polícia encontrou oito celulares e um carro com Hytalo e marido
| Tempo de leitura: 2 min
O influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, não ofereceram resistência e colaboraram com as autoridades ao serem presos na manhã desta sexta-feira (15), de acordo com delegados que participaram da operação.
Leia mais: Do vídeo de Felca à prisão: entenda passo a passo do caso Hytalo
O casal foi encontrado em uma mansão num condomínio em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Além deles, foram apreendidos oito celulares e um carro da marca Land Rover. Ao todo, havia oito pessoas na residência e, segundo a polícia, todos eram maiores de 18 anos.
Hytalo ganhou destaque na última semana após o youtuber Felca o acusar de lucrar com exposição sexualizada de adolescentes.
Nesta sexta, o influenciador e o marido devem passar por exame médico no IML (Instituto Médico Legal) e pernoitar em um CDP (Centro de Detenção Provisória). Uma audiência de custódia está marcada para sábado (16).
Ainda não há previsão para a transferência para Paraíba, estado responsável pelas investigações em curso em relação a Hytalo. Foi o Ministério Público paraibano que pediu a prisão do influenciador.
Josué Vicente, primo de Hytalo, estava em frente ao Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais) e defendeu a inocência do influenciador. "Todas as acusações são infundadas, eles são influenciadores digitais", afirmou ele, que rebateu as críticas que o influenciador tem recebido e as considerou preconceito.
"Não pode mais tocar funk em festa de 15 anos? O funk é crime?", disse Vicente. "O funk, brega funk, assim como a dança é arte e deve ser respeitada."
Os advogados de Hytalo também estiveram no Deic, para onde o influenciador foi levado, e voltaram dizer que o cliente é inocente e que sua prisão foi injusta.
Felipe Cassimiro e Ricardo Mamoro Ueno afirmaram que ainda não tiveram acesso aos autos do processo e que Hytalo está em São Paulo há cerca de um mês.
"Eles não vieram se esconder. Já estavam em São Paulo antes dessa trama. Não procede a informação que eles vieram ontem", afirmou Cassimiro. "Estamos lidando com influenciadores de grande porte, pessoas que tem compromissos em vários estados, sobretudo São Paulo."
Os advogados afirmam que os influenciadores estavam com parte da família na casa. "São pessoas que estão sofrendo com isso que está acontecendo. Nos autos, vão ser provados que não procede essas acusações."