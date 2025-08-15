Polícia encontrou oito celulares e um carro com Hytalo e marido

O influenciador Hytalo Santos e seu marido, Israel Nata Vicente, não ofereceram resistência e colaboraram com as autoridades ao serem presos na manhã desta sexta-feira (15), de acordo com delegados que participaram da operação.

O casal foi encontrado em uma mansão num condomínio em Carapicuíba, na região metropolitana de São Paulo. Além deles, foram apreendidos oito celulares e um carro da marca Land Rover. Ao todo, havia oito pessoas na residência e, segundo a polícia, todos eram maiores de 18 anos.