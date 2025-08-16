'Flaco Roque' encanta, mas não faz mágica para Abel Ferreira

Flaco López e Vitor Roque foram os nomes da goleada por 4 a 0 do Palmeiras sobre o Universitario, nesta quinta-feira (14), pela Libertadores. Ambos participaram ativamente dos quatro gols do triunfo e foram alvos de elogios de Abel Ferreira na coletiva pós-jogo no Peru. O português, porém, ressaltou: não vai jogar só com eles no ataque.

"Como não acredito em fórmulas mágicas e que o processo de treino e evolução de uma equipe é inacabado, é uma solução que temos. Foi bom vê-los na frente, dupla jovem e com características diferentes. É mais uma opção. Não quer dizer que vamos jogar sempre assim, mas é uma opção", disse Abel Ferreira, em entrevista coletiva.

A dupla foi escalada como titular pela primeira vez. A aposta de Abel provou-se certeira.