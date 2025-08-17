Ouro rende mais que coca, mas traficantes 'evitam' garimpeiros

A rentabilidade do crime organizado é maior com a extração e a produção de ouro ilegal do que com o tráfico de cocaína, revelou estudo recente do FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública). Enquanto polícias Militar, Civil e Federal atuam no dia a dia contra o tráfico internacional de drogas, quem tem atribuição legal para combater garimpeiros é somente a PF.

O combate ao tráfico internacional de drogas na fronteira amazônica do país ocorre diariamente, mesmo que com poucos policiais militares para uma área tão grande. O Amazonas tem 3.870 km de fronteira com Colômbia, Peru e Venezuela. O 8º BPM (Batalhão da Polícia Militar), em Tabatinga, na tríplice fronteira e porta de entrada para drogas no Brasil, conta com 100 PMs para atuar em oito municípios.

Já a extração ilegal de ouro ocorre, principalmente, nas regiões de Japurá e Humaitá. Desde 2014, o governo federal faz ações pontuais contra o garimpo ilegal, por meio da "Operação Ágata". Com apoio de parte da população, que avalia que os garimpeiros ilegais são trabalhadores, a ação é contínua na região amazônica.