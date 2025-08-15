Como Leila e Textor foram dos ataques e processos ao clima de paz

Botafogo e Palmeiras se enfrentam neste domingo (17) pelo Brasileirão, mas o clima de rivalidade entre os principais dirigentes dos dois clubes é coisa do passado.

Leila Pereira e John Textor baixaram as armas nos últimos tempos, inclusive deixaram de lado processos judiciais de um contra o outro. A aproximação partiu do lado alvinegro, e Leila topou.

No encontro mais recente entre os dois times, durante o Mundial de Clubes, a bandeira branca já tinha sido levantada.