Polícia faz operação contra quadrilha do golpe do falso advogado

A Polícia Civil do Distrito Federal faz uma operação na manhã desta sexta-feira (15) contra uma quadrilha especializada no golpe do falso advogado. Os agentes cumprem oito mandados de prisão temporária e nove de busca e apreensão em São Paulo, São Sebastião e Mongaguá (ambas no litoral de SP).

Nos golpes, os criminosos usam dados vazados de advogados para acessar processos judiciais em andamento. A partir das informações como número de processo, tipo da ação e partes envolvidas, eles se passam por advogados ou por escritórios, induzindo as vítimas a fazerem pagamentos de supostos impostos ou taxas. Segundo a polícia do DF, foram bloqueados R$ 507,7 mil em contas bancárias, ativos financeiros e de criptomoedas.

Batizada de Quimera, a operação é realizada pela Delegacia Especial de Repressão aos Crimes Cibernéticos da PCDF, com apoio da Divisão de Operações Especiais, e a Polícia Civil de São Paulo apoia as investigações. Ao todo, 50 agentes participam da ação.