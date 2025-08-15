Fim de semana deve ser seco e com temperatura amena
| Tempo de leitura: 3 min
A região metropolitana de São Paulo deve ter um fim de semana tipicamente de inverno, com muito frio de madrugada e temperatura amena à tarde, além de baixa umidade relativa do ar.
De acordo com a previsão da Defesa Civil estadual, uma forte massa de ar seco vai predominar sobre o território paulista até domingo (17), mantendo o tempo estável e sem chuvas significativas. Apenas áreas próximas ao litoral devem registrar chuva isolada, mas sem acumulados relevantes, devido à passagem de uma frente fria pelo oceano.
O órgão destaca ainda que os dias devem ter pouca nebulosidade, o que favorece grande amplitude térmica. Em regiões da serra da Mantiqueira e do interior, as mínimas podem chegar a 3°C, enquanto no oeste paulista as máximas podem atingir 32°C.
Na Grande São Paulo, o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) prevê temperaturas mínimas de 9°C nesta sexta (15) e 10°C no sábado (16) no domingo. As máximas devem atingir 19°C, 21°C e 22°C, respectivamente.
"A formação de nevoeiros na faixa leste será comum nas primeiras horas do dia, dissipando-se rapidamente com o aquecimento. No período da tarde, a umidade relativa do ar deve cair acentuadamente, chegando a níveis críticos em diversas regiões, especialmente no oeste e noroeste do estado, onde os índices podem ficar em ou abaixo de 20%", informa a Defesa Civil, enfatizando que essas condições aumentam o risco de queimadas e exigem atenção redobrada para evitar problemas respiratórios.
Esse tempo seco fez com que a Defesa Civil emitisse nesta quinta (14) um alerta via celular para os moradores de 82 cidades das regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e Presidente Prudente, que ficaram com índices de umidade abaixo dos 12%, o que é considerado estado de emergência pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Taxas abaixo de 60% já são prejudiciais à saúde humana.
A Defesa Civil orienta a população a intensificar a hidratação, evitar exposição prolongada ao sol nas horas mais quentes e não realizar queimadas, pela possibilidade de elas se alastrarem devido ao tempo seco, como ocorreu no ano passado.
Esse tempo seco está atingindo grande parte da região central do Brasil, por causa de massa de ar seco que está sobre a região. Por isso, o Inmet emitiu um alerta amarelo, de perigo potencial, para baixa umidade do ar do sul do Amazonas, passando por Rondônia, Mato Grosso, sul de Tocantins, Goiás, Mato Grosso do Sul, centro-oeste de Minas Gerais e de São Paulo e norte do Paraná. Nessa faixa, o instituto indica que a umidade mínima deve ficar entre 30% e 20%.
Previsão nas demais regiões paulistas:
- Baixada Santista: chuva de moderada a fraca; de 15°C a 23°C, URA (Umidade Relativa do Ar) 50%
- Serra da Mantiqueira: de 3°C a 26°C, URA 30%
- Vale do Paraíba e Litoral Norte: chuva de moderada a fraca; de 14°C a 23°C, URA 50%
- Vale do Ribeira e Itapeva: chuva de moderada a fraca; de 4°C a 26°C, URA 40%
- Campinas e Sorocaba: de 3°C a 27°C, URA 30%
- Presidente Prudente e Marília: de 5°C a 31°C, URA 20%
- Bauru e Araraquara: de 7°C a 29°C, URA abaixo dos 20%
- Araçatuba e São José do Rio Preto: de 9°C a 32°C, URA abaixo dos 20%
- Franca, Barretos e Ribeirão Preto: de 7°C a 32°C, URA abaixo dos 20%
Devido à frente fria no oceano, a Marinha do Brasil emitiu um boletim informando que poderá haver ressaca na faixa litorânea entre as cidades de Ilhabela (SP) e Arraial do Cabo (RJ), com ondas de direção sudoeste a sul e altura de 2,5 metros, entre as madrugadas de sábado e domingo. Por isso, as embarcações precisam se precaver nesse período.