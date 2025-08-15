Fim de semana deve ser seco e com temperatura amena

A região metropolitana de São Paulo deve ter um fim de semana tipicamente de inverno, com muito frio de madrugada e temperatura amena à tarde, além de baixa umidade relativa do ar.

De acordo com a previsão da Defesa Civil estadual, uma forte massa de ar seco vai predominar sobre o território paulista até domingo (17), mantendo o tempo estável e sem chuvas significativas. Apenas áreas próximas ao litoral devem registrar chuva isolada, mas sem acumulados relevantes, devido à passagem de uma frente fria pelo oceano.

O órgão destaca ainda que os dias devem ter pouca nebulosidade, o que favorece grande amplitude térmica. Em regiões da serra da Mantiqueira e do interior, as mínimas podem chegar a 3°C, enquanto no oeste paulista as máximas podem atingir 32°C.