EUA vão responsabilizar todos ligados a 'esquema', diz embaixada

No dia seguinte à decisão dos Estados Unidos de revogar o visto de dois brasileiros que atuaram na implementação do programa Mais Médicos, a embaixada do país no Brasil afirmou que o programa foi um "golpe diplomático" feito para explorar cubanos.

Disse ainda que continuará a responsabilizar "todos" ligados à iniciativa. Aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) têm a expectativa de que a ex-presidente Dilma Rousseff e o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, possam ter restrição no acesso aos EUA no futuro.

O Mais Médicos foi criado em 2013, na gestão Dilma, quando Padilha também era o ministro da pasta. À Folha, o Departamento de Estado informou que não antecipará detalhes sobre outras pessoas que sejam punidas.