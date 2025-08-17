Criminosos buscam vítimas de golpes de celular por classe social

Golpistas que entram em contato com vítimas por ligação, mensagem ou e-mail sabem, com antecedência, o perfil de quem estão tentando roubar. Pesquisa lançada na última quinta-feira (14) em Manaus pelo FBSP (Fórum Brasileiro de Segurança Pública) com o Instituto Datafolha revela novos dados sobre violência e crimes patrimoniais no Brasil.

Os principais alvos de golpes por celular são das classes A e B, com alta escolaridade e média de idade entre 29 e 60 anos. A pesquisa indica que não há coincidência. Os criminosos escolhem para roubar pessoas que possam ter dinheiro o suficiente em bancos que estejam no celular, além de uma faixa etária acostumada a mexer em smartphones.

Existe uma mudança na configuração do crime patrimonial no Brasil. Há uma redução nos registros policiais de diversos roubos, mas um crescimento de estelionatos, com destaque para as modalidades digitais, como golpes por ligações e mensagens de texto no celular, por exemplo.