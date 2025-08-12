Felca afirma sofrer ameaças após denúncias

O youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca, relatou que tem sofrido ameaças e passou a andar de carro blindado e acompanhado de seguranças depois de ter publicado vídeos com denúncias sobre exploração sexual de crianças e adolescentes e o envolvimento de influenciadores com apostas esportivas, as bets.

"[Estou recebendo] muitas [ameaças], de assuntos delicados. Muitas, muitas. Comecei a andar com carro blindado e segurança. Muitas ameaças, sim. A questão das bets, por exemplo, vieram muitas ameaças", disse, em entrevista ao podcast PodDelas.

Ele afirmou ainda haver uma ameaça de processo no caso da adultização de crianças, "mas é o lado da verdade".