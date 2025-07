Moraes vai a jogo do Corinthians após sanção de Trump

Já o secretário de Estado do governo Trump, Marco Rubio, disse haver "graves abusos de direitos humanos" por parte do ministro do STF.

À noite, o Supremo soltou nota em apoio ao ministro. A corte afirmou que "o julgamento de crimes que implicam atentado grave à democracia brasileira é de exclusiva competência da Justiça do país, no exercício independente do seu papel constitucional", em referência à ação penal contra Bolsonaro que tramita na corte e na qual Moraes é relator.

A corte também disse que não se desviará do papel de cumprir com as leis do Brasil.

O decano do STF, ministro Gilmar Mendes, publicou em rede social mensagem dando "integral apoio" ao colega do tribunal.