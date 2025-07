Criança brasileira morre após aplicação de remédio milionário

Um dos casos resultou na morte de uma criança de 8 anos. O óbito foi registrado no dia 7 de junho e investigado pela agência reguladora norte-americana, a FDA (Food and Drug Administration). Segundo a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária), o quadro é clinicamente compatível com uma infecção viral grave (influenza A), intensificada por imunossupressão.

O Elevidys, medicamento para distrofia muscular de Duchenne (DMD) que custa R$ 14,6 milhões, gerou efeito adverso em 3 dos 10 pacientes que receberam o remédio no Brasil. O tratamento foi disponibilizado para pacientes no país após decisão do STF (Supremo Tribunal Federal).

De acordo com especialistas, a imunossupressão é um efeito do remédio corticoide que é usado em conjunto com o Elevidys, conforme protocolo da terapia gênica. Não é possível, no entanto, confirmar a relação entre a infecção viral e a terapia. De acordo com a Anvisa, o caso apresentou "nexo causal improvável com o uso do Elevidys."

O menino tinha 8 anos, idade fora do previsto em registro concedido pela Anvisa à farmacêutica Roche, fabricante do medicamento.

Em nota, a Roche afirmou que recebeu com tristeza a notícia da morte do paciente no Brasil "em decorrência do agravamento de sintomas de Influenza A", e disse que a morte foi reportada às autoridades de saúde, conforme exigido pelas regulamentações locais.