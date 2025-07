Italiano diz que Zambelli adota versão falsa sobre prisão

Zambelli estava havia quase dois meses foragida na Itália, para escapar da condenação de dez anos de prisão por participar da invasão do sistema do CNJ (Conselho Nacional de Justiça).

O parlamentar, do grupo Verde e de Esquerda, afirmou ter recebido a informação do endereço de Zambelli por volta das 18h40 de terça (13h40 no Brasil) e ter avisado a polícia italiana cerca de uma hora depois. "Às 21h, fui comunicado de que a polícia tinha batido à porta desse endereço e encontrado Zambelli", disse Bonelli.

Segundo ele, a brasileira estava em um apartamento no bairro Aurélio, na parte oeste da capital italiana. Trata-se de uma área residencial a cerca de 10 km da estação de trens Termini, a principal da cidade.

Com a prisão, que precisa ser validada nas próximas horas pela Justiça italiana, pode começar a tramitação do processo de extradição. Primeiro, no sistema Judiciário e no Ministério da Justiça e, depois, no governo italiano, que tem a última palavra.