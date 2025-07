Enfermeiro é suspeito de dopar paciente para roubar aliança

Um enfermeiro foi afastado sob suspeita de dopar um paciente e roubar sua aliança durante atendimento no Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal. Ele não teve o nome divulgado.

Leia também: Polícia indicia enfermeiro com HIV que gravava abusos a pacientes

A SES-DF (Secretaria de Saúde do Distrito Federal) confirmou o afastamento do funcionário. Segundo a pasta, a medida foi tomada para que os fatos possam ser devidamente apurados e as providências cabíveis adotadas.