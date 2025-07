Belugas encalharam em praia russa 1 dia antes do terremoto; VÍDEO

No dia anterior ao terremoto de magnitude 8,8 que atingiu a Península de Kamchatka, na Rússia, cinco belugas, incluindo um filhote, foram vistas encalhadas numa praia da região. O vídeo do resgate, feito por pescadores locais, viralizou e levantou a dúvida: os animais conseguem prever catástrofes naturais?

As imagens mostram os pescadores molhando os corpos das baleias com baldes d'água do mar e ajudando-as a retornar ao oceano com a subida da maré. O episódio aconteceu a poucos quilômetros do epicentro do abalo sísmico, que gerou alertas de tsunami para países como Japão, Estados Unidos, Chile e Nova Zelândia. Inicialmente estimado em 8.0, o tremor foi reclassificado pelo Serviço Geológico dos EUA (USGS) como 8,8, uma das maiores magnitudes já registradas.