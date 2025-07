Ondas de tsunami atingem Califórnia e Havaí após terremoto; VÍDEO

Ondas de tsunami chegaram à costa da Califórnia e do Havaí horas depois do forte terremoto de magnitude 8,8 atingir a Península de Kamchatka, no extremo leste da Rússia, na madrugada desta quarta-feira (horário local). O tremor também gerou alertas para outras regiões do Pacífico, como Japão, Alasca, Guam e Samoa Americana.

Terremoto de 8,8 atinge Rússia e Japão; países do Pacîfico têm alerta de Tsunami ; VÍDEO

Nos EUA, a Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) confirmou a elevação do nível do mar em até 50 cm acima da maré normal na região de Arena Cove, na Califórnia. No Havaí, as ondas chegaram a 1,5 metro, mas sem registros de danos significativos até o momento.