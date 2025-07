Menino de 2 anos morde cabeça de naja e a mata

Um menino de dois anos mordeu e matou uma cobra venenosa dentro de casa na vila de Bankatwa, no estado de Bihar, na Índia.

Govinda Kumar brincava quando avistou a serpente de cerca de um metro e a agarrou com as mãos. Segundo familiares, a cobra se enrolou em seus braços e tentou atacar. Em resposta, o menino mordeu com força a cabeça do animal, que morreu na hora.