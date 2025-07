Acidente entre carro e ônibus de romeiros mata 5 pessoas

O acidente aconteceu por volta das 18h30, no km 162 da rodovia MG-122, próximo ao trevo de acesso ao Balneário Bico da Pedra, entrada da cidade de Janaúba, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência.

Um Chevrolet Celta, que seguia no sentido Montes Claros, perdeu o controle, invadiu a pista contrária e bateu de frente com um ônibus de turismo que transportava 32 romeiros e dois motoristas, de acordo com os bombeiros. Os romeiros retornavam a Belo Horizonte após peregrinação à cidade de Bom Jesus da Lapa, na Bahia.

Segundo os bombeiros, com o impacto, os cinco ocupantes do carro ficaram presos às ferragens e morreram no local. Eles moravam em Porteirinha, em Minas Gerais.

No ônibus, três pessoas ficaram feridas, sendo uma mulher com trauma cervical, outra com trauma no joelho direito, e um dos motoristas machucou a mão esquerda.