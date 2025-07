Onça-pintada é registrada no RJ pela 1ª vez em 5 décadas

O Inea (Instituto Estadual do Ambiente) do Rio de Janeiro registrou a aparição de uma onça-pintada no Parque Estadual da Serra da Concórdia, em Valença, município do sul do estado a 220 km da capital.

O animal era monitorado desde dezembro de 2024, através de câmeras do Inea e do projeto Aventura Animal, parceiro do órgão estadual.

Técnicos do Inea analisam imagens da onça e também as pistas deixadas por ela no parque, como as pegadas e as fezes. O felino já teve a dieta identificada: é predominantemente baseada em animais como capivaras, catetos (porco-do-mato) e tapitis (coelho-de-algodão).

Até o momento não houve registro de ataque ou acidente envolvendo animais domésticos ou de criação.