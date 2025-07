Turista de 19 anos desaparece no mar em Guarujá

O jovem estava com a namorada, que permaneceu na areia enquanto ele entrou no mar, segundo o grupamento. Durante o trajeto, acabou submergindo e não foi mais visto.

De acordo com o GBMar (Grupamento de Bombeiros Marítimo), que atendeu a ocorrência, o jovem sumiu no mar no sábado (26), por volta das 11h30, no setor conhecido como lado direito da ilha. Apesar de sinalizada, a área não tinha guarda-vidas no momento do afogamento.

Uma frequentadora da praia viu o momento em que ele afundou e procurou os guarda-vidas de um setor próximo.

As buscas são feitas por cinco viaturas e embarcações, além de efetivo terrestre e apoio aéreo com o helicóptero Águia 05. As operações são feitas diariamente, da manhã até o pôr do sol.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, seguindo as diretrizes operacionais, se não houver novos indícios da localização do turista, as buscas serão oficialmente encerradas nesta terça-feira (29).