Perfil: Agressora que bateu em jovem sem sutiã só bate em magras

A mulher que ficou conhecida por agredir uma jovem que não usava sutiã e outra por estar com o tênis sujo fez mais uma vítima em Curitiba (PR), somando três ataques em sequência na capital paranaense. Todos os casos têm um padrão: as vítimas são mulheres jovens e de porte físico mais frágil.

“Ela tentou achar algum defeito em mim”, relatou Carla, afirmando que a mulher começou a dizer frases desconexas. Ao pedir que a deixasse em paz, a jovem foi surpreendida com um soco no rosto, seguido de xingamentos e cusparadas. Carla pediu socorro a outros passageiros, mas relatou que ninguém interveio. “Tinha vários homens olhando e eu gritei: ‘Vocês não vão fazer nada? Ela tá me agredindo!’”, desabafou.

Segundo o advogado que representa as três vítimas, a agressora demonstra um padrão claro na escolha das mulheres que ataca: todas são jovens e têm corpo franzino. A motivação das agressões, aparentemente aleatórias, pode ter ligação com esse perfil.

Mesmo com o histórico de violência, a mulher continua em liberdade, informou a RICtv.