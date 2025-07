Mulheres sentem mais raiva mas administram melhor com o tempo

Os resultados apontam uma aparente contradição: com o avanço da idade, as mulheres relatam sentir mais raiva, e com maior intensidade, mas demonstram menor propensão a expressar esse sentimento de forma hostil ou agressiva. Em outras palavras, o autocontrole emocional cresce junto com o aumento da irritação.

Segundo os autores, essa habilidade pode estar ligada ao que chamam de “generatividade”: o desejo crescente de impactar positivamente o mundo, especialmente por meio do cuidado com as próximas gerações. Essa maturidade emocional também favorece abordagens mais construtivas diante de conflitos, o que tende a melhorar relações e reforçar a autoestima.

“Essas mudanças sugerem uma complexidade emocional maior entre as mulheres mais velhas, que contribui para um senso de integração e maturidade”, escreveu a equipe liderada pela pesquisadora Nancy Fugate Woods.

A médica Monica Christmas, da The Menopause Society, que não participou do estudo, destacou a importância de considerar o impacto das oscilações hormonais no humor feminino ao longo da vida. “Flutuações hormonais durante o puerpério, o ciclo menstrual e a perimenopausa podem provocar mudanças intensas de humor, incluindo raiva e hostilidade”, explicou. Para ela, informar e preparar as mulheres sobre essas fases pode ser decisivo para melhorar a saúde mental e a qualidade de vida.