Renegociação de dívida do Fies prevê pagamento em até 180 vezes

O MEC (Ministério da Educação) anunciou as condições para solicitar as renegociações de dívidas de contratos do Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) formalizados a partir de 2018.

De acordo com a resolução publicada em edição extra do Diário Oficial da União na última sexta-feira (25), a medida é destinada aos estudantes "que estejam inadimplentes há mais de 90 dias, contados até o dia 31 de julho de 2025".

"A renegociação refere-se exclusivamente ao saldo devedor do financiamento estudantil no âmbito do Fies, não abrangendo valores devidos a título de coparticipação à Instituição de Ensino Superior - IES, seguros ou tarifas bancárias", afirma a resolução.