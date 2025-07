Presidente interino do Corinthians nega rescisão com Memphis

O presidente Osmar Stabile convocou a imprensa para fazer um balanço dos 60 dias de gestão interina. O mandatário subiu o tom ao falar sobre a política do clube e negou veementemente a possibilidade de rescisão ou renegociação do contrato do atacante Memphis Depay.

Osmar descartou a possibilidade de saída do jogador holandês antes do fim do contrato, mas admitiu que o clube precisou fazer esforços financeiros para quitar as pendências financeiras.

"O Corinthians não estuda, não foi tratado nenhum assunto desse até agora, até o momento. Então, se vazaram informações, essas informações não são verdadeiras. Tudo o que nós conversamos com o atleta foi de manter o contrato, ele cumpriu a parte dele, o Corinthians cumpriu a parte dele e acabou. Toca o barco para frente.