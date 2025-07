Importação e uso de prótese de silicone chinesa estão proibidos

Em nota enviada à Folha, a Part Imports, importadora do produto no Brasil, diz que os lotes comercializados no país foram importados no primeiro semestre de 2024.

"Os lotes das próteses que já foram importados e ainda são comercializadas no Brasil estão certificados e aprovados pela Anvisa e foram feitas no primeiro semestre do ano de 2024", diz a empresa.

A importadora frisa ainda que "não existe nenhuma restrição para os lotes existentes aqui no Brasil" e, por isso, não haverá recolhimento de produtos.