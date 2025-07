Brasil no maior evento de varejo do mundo

O Brasil estará representado no maior evento de varejo do mundo em sua estreia na Europa. O Grupo GM7, referência nacional em Digital Signage e Retail Media, é patrocinadora da participação de Fernanda Dalben, diretora da Rede Dalben Supermercados, como palestrante confirmada na NRF Europe 2025 – Retail’s Big Show, que ocorre de 16 a 18 de setembro, em Paris.

Com o tema “Retail Together”, a primeira edição europeia do evento reunirá mais de 15 mil profissionais, 7 mil visitantes internacionais, 480 expositores, mais de 4.200 marcas representadas e 100 palestras com grandes líderes do setor. Será uma imersão nas tendências que estão moldando o futuro do varejo, incluindo inteligência artificial, ESG, omnicanalidade, inovação em meios de pagamento, logística e personalização da jornada do consumidor.

A Rede Dalben conta com soluções tecnológicas da GM7 para transformar a experiência de compra por meio de comunicação visual estratégica e dinâmica nos pontos de venda.