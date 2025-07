Diagnóstico tardio compromete tratamento de câncer

Neste domingo (27) é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Cabeça e Pescoço, que engloba tumores que acometem a cavidade oral, faringe, laringe, cavidade nasal e a glândula tireoide. Segundo o Inca (Instituto Nacional de Câncer), o Brasil é um dos principais países do mundo em número de casos desse tipo de câncer.

O estudo "Disparidades no estágio do diagnóstico de tumores de cabeça e pescoço no Brasil: uma análise abrangente de registros hospitalares de câncer", publicado na The Lancet Regional Health Americas e conduzido pelo Inca, mostra que cerca de 80% dos tumores de cabeça e pescoço diagnosticados no Brasil entre 2000 e 2017 foram identificados em estágios avançados.

A detecção tardia da doença pode comprometer as chances de tratamento e cura. Luís Pires, coordenador da Residência Médica em Oncologia Clínica e professor da Faculdade de Medicina da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo) aponta que a identificação nos estágios iniciais da doença é o fator de maior sucesso para o tratamento e as maiores chances de cura e de preservação da qualidade de vida do paciente.