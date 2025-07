Ciclone traz ventania a SP e outras cidades do sul e sudeste

Os ventos vão passar de 60 km/h na cidade de São Paulo. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da prefeitura, há risco para quedas de árvores. No estado, além da capital e da Região Metropolitana, Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Campinas, Vale do Paraíba e todo o Litoral Paulista estão sob alerta da Defesa Civil.

Em São Paulo, a mudança no tempo será sentida no decorrer da tarde de amanhã. O vento deve vir acompanhado de pancadas de chuva, que não devem ter volumes expressivos, segundo a Defesa Civil.

O sul e o sudeste do Brasil sentirão os efeitos de um ciclone extratropical que se forma na costa gaúcha no começo desta semana. Uma frente fria também vai causar mudanças bruscas na temperatura, baixando os termômetros na capital paulista para um dígito após um domingo de quase 30 ºC.

A situação é ainda mais grave no Rio Grande do Sul, segundo projeções do MetSul. A região da Lagoa dos Patos deve ter ventanias acima de 100 km/h e a cidade de Porto Alegre de 70 km/h a 90 km/h. Santa Catarina e a região da Serra do Mar no Paraná também vão sentir a força dos ventos e há risco de queda de energia.

Ressaca marítima vai atingir a costa do sul e sudeste. Embarcações de pequeno porte, pescadores e praticantes de esportes aquáticos devem evitar o mar e redobrar cuidados, segundo a Defesa Civil.

A Prefeitura do Rio pede que as pessoas evitem banho de mar entre a terça e a quinta. O Centro de Operações do Rio afirmou que as ondas podem chegar a três metros de altura. Além de evitar o banho, as pessoas foram orientadas a não pedalar na orla, evitar mirantes e a beira do mar e não tentar resgatar vítimas de afogamento.