Três pessoas são presas por suspeita de ataque a ônibus

Uma dessas prisões foi a de um homem que arremessou um pedaço de concreto contra o para-brisa de um ônibus na avenida Cupecê, na zona sul.

A prisão, por policiais civis do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), ocorreu após ele ter sido identificado por câmeras do Smart Sampa, programa de videomonitoramento da capital paulista, com reconhecimento facial.

De acordo com as imagens, um homem, com roupa preta e uma bolsa no ombro, é gravado caminhando pela região. Em outro momento, ele aparece correndo pelo canteiro central da avenida. Entre as faixas de segurança, ele ergue um pedaço do concreto da calçada e arremessa duas vezes no chão. Com um dos pedaços, corre de volta em direção a um ônibus parado no semáforo e o atira contra o para-brisa do motorista.