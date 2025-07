Base de Lula tem impasses nos estados do Nordeste

Em Sergipe, o governo Lula quer atrair o apoio do governador Fábio Mitidieri (PSD), mas o gestor tem veto a uma eventual presença do senador Rogério Carvalho (PT) na sua chapa. A disputa acirrada pelo governo sergipano em 2022, protagonizada pelos dois, deixou sequelas. O chefe do Executivo sergipano é próximo do ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macedo (PT).

Em dois estados, as tensões estão praticamente aplacadas. No Piauí, o PT comunicou ao MDB que o partido não terá a vaga de vice na chapa do governador Rafael Fonteles em 2026, mas os emedebistas serão contemplados na chapa com o candidato à reeleição no Senado Marcelo Castro (MDB). O outro candidato a senador será o deputado federal Júlio César (PSD).

Em Alagoas, Lula agradou o ex-presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL) ao fechar um acordo com o prefeito de Maceió, JHC (PL), para que ele saia do partido de Bolsonaro e não seja candidato a senador, sem atrapalhar os planos do deputado. Mesmo assim, a tendência é que Lira não faça campanha para o presidente, mas contribua para a governabilidade de Lula no Congresso.